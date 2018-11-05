Uber і NASA разом працюватимуть над літаючим таксі
Космічне агентство у своїй заяві порівняло майбутній ефект від появи цієї технології з тим, як людство змінили смартфони. Також NASA пообіцяло, що повітряний рух по місту "призведе до революції того, як переміщаються люди та перевозяться вантажі".
Робоча назва майбутнього чуда технологій – "flying cars", але представник компанії Uber Джефф Холден на конференції Uber Elevate в Лос-Анджелесі виказав сумніви щодо того, що вона залишиться.
Uber вперше показав роботу літаючого таксі ще в листопаді минулого року – машина має підніматися на висоту до 600 метрів і доставляти клієнтів за 5-10 хвилин. До 2020 року випробування почнуться в Лос-Анджелесі, а до 2023 компанія почне перевозити перших клієнтів.
Нагадаємо, що аерокосмічне агентство NASA замовило компанії Lockheed Martin прототип громадянського надзвукового літака нового покоління.
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