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Uber може виявитися невинним у смертельній аварії у США

З відео шериф зробила висновок,що аварії в будь-якому випадку було б складно уникнути
Шериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що компанія Uber може виявитися невинною у вчорашній аварії, в результаті якої загинули жінка.
Uber може виявитися невинним у смертельній аварії у США Фото: hi-tech.mail.ru

"На відео з місця ДТП ясно, що було б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-якому режимі, в автономному або з водієм, спираючись на те, як жінка вискочила з тіні прямо на дорогу", - сказала шериф, повідомляє San Francisco Chronicle.

У рамках розслідування поліція буде співпрацювати зі слідчими Національної ради з безпеки на транспорті та Національним управлінням безпеки руху на трасах.

"Я вважаю, що компанія Uber, швидше за все, виявиться невинною у цій аварії", - сказала шериф.

Нагадаємо, що безпілотна машина Uber збила на смерть жінку в місті Темпі, передмісті столиці штату Арізона Фіниксі

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20 03 2018 08:40
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