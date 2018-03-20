Uber може виявитися невинним у смертельній аварії у США

З відео шериф зробила висновок,що аварії в будь-якому випадку було б складно уникнути

Шериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що компанія Uber може виявитися невинною у вчорашній аварії, в результаті якої загинули жінка.

"На відео з місця ДТП ясно, що було б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-якому режимі, в автономному або з водієм, спираючись на те, як жінка вискочила з тіні прямо на дорогу", - сказала шериф, повідомляє San Francisco Chronicle.

У рамках розслідування поліція буде співпрацювати зі слідчими Національної ради з безпеки на транспорті та Національним управлінням безпеки руху на трасах.

"Я вважаю, що компанія Uber, швидше за все, виявиться невинною у цій аварії", - сказала шериф.

Нагадаємо, що безпілотна машина Uber збила на смерть жінку в місті Темпі, передмісті столиці штату Арізона Фіниксі