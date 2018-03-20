CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що компанія Uber може виявитися невинною у вчорашній аварії, в результаті якої загинули жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Uber може виявитися невинним у смертельній аварії у США
З відео шериф зробила висновок,що аварії в будь-якому випадку було б складно уникнути
Фото: hi-tech.mail.ru
"На відео з місця ДТП ясно, що було б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-якому режимі, в автономному або з водієм, спираючись на те, як жінка вискочила з тіні прямо на дорогу", - сказала шериф, повідомляє San Francisco Chronicle.
У рамках розслідування поліція буде співпрацювати зі слідчими Національної ради з безпеки на транспорті та Національним управлінням безпеки руху на трасах.
"Я вважаю, що компанія Uber, швидше за все, виявиться невинною у цій аварії", - сказала шериф.
Нагадаємо, що безпілотна машина Uber збила на смерть жінку в місті Темпі, передмісті столиці штату Арізона Фіниксі
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20 03 2018 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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