Uber планує надавати для коротких подорожей у містах велосипеди і скутери
Індивідуальні види транспорту більш зручні для поїздок у межах міста.
"У годину пік дуже неефективно використовувати купу металу вагою в одну тонну, щоб перевезти одну людину через 10 кварталів. Ми можемо вплинути на користувача таким чином, щоб він виграв. Плюс це виграш для міста. Короткостроково, можливо, це не буде перемогою для нас, але стратегічно ми розраховуємо бути лідерами в цій сфері", - повідомив головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі в інтерв'ю The Financial Times.
Він визнав, що Uber отримує менше грошей з велосипедної поїздки, ніж з такої самої на авто. Однак він вважає, що таким чином користувачі будуть частіше звертатися до компанії для тривалих поїздок, а водії Uber зможуть відчути, що заторів стало менше.
Наголошується, що Uber уперше додав електронні байки до свого додатку в лютому, а у квітні придбав сервіс прокату велосипедів Jump. Велосипеди цієї компанії є в доступі у восьми містах США, включаючи Нью-Йорк і Вашингтон, а незабаром їх можна буде орендувати і в Берліні.
Крім того, Uber уклав контракт з компанією Lime, яка надає у прокат електроскутери.
Нагадаємо, у столиці користувачі Uber зможуть замовити човен і 45-хвилинну прогулянку по Дніпру, повідомляє прес-служба компанії.
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