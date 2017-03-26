Uber призупинив випробування безпілотних авто після аварії в Аризоні
Про це повідомляє ВВС.
Речниця поліції міста Темпе зауважує, що аварія сталася, коли інша машина виконувала поворот наліво і не пропустила авто Uber.
“За кермом була людина. Наразі неясно, чи контролювала вона авто в момент зіткнення”, – сказала Джозі Монтенегро.
Внаслідок інциденту машина перевернулася на бік. В аварії ніхто не постраждав, однак в Uber заявили, що їхня машина – Volvo SUV – на момент аварії перебувала в режимі самостійного керування.
Спершу компанія відкликала свої безпілотники з доріг Аризони, а потім й з інших двох штатів, де вони використовуються, – Пенсильванії та Каліфорнії.
Нагадаємо, компанія Waymo – структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, – подала в суд на Uber і її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.
Раніше американська компанія Uber, відома своїм додатком для замовлення таксі, вирішила ввести для своїх клієнтів у Бразилії послугу з виклику таксі-вертольота.
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