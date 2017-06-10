Uber шпигував за користувачами iPhone з дозволу Apple

Експерти з безпеки встановили, що Apple надала Uber дозвіл приховано стежити за власниками iPhone

Мобільний застосунок Uber вважається єдиним, якому Apple надала доступ до закритих приватних даних власників "яблучних" смартфонів.

Apple надала дозвіл Uber відстежувати екрани iPhone. До таких висновків дійшли експерти з безпеки, повідомило видання ZDNet.

Один із них, Уїлл Страфач, визначив, що Uber виявилася єдиною сторонньою компанією, якій Apple надала безпрецедентний доступ до даних власників айфонів. Ще один експерт, Лука Тодеско, назвав подібну співпрацю між двома компаніями "надзвичайно небезпечною".

Раніше газета The New York Times написала, що Uber використовувала доступ до унікальних ідентифікаторів iPhone для того, щоби боротися з недобросовісними водіями.

Застосунок міг відстежувати власників "яблучних" смартфонів навіть після видалення застосунка Uber чи скидання налаштувань iPhone до заводських установок.

Нагадаємо, ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber.