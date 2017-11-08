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Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS

Також пасажир зможе відстежувати, коли повідомлення було доставлено і прочитано
Онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.
Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS Фото: afp.com

Цей чат дозволить водіям і пасажирам спілкуватися безпосередньо після підтвердження поїздки, повідомляє TechCrunch.

Пасажир зможе бачити ім'я водія, марку машини та її номерний знак. Також пасажир зможе відстежувати, коли повідомлення було доставлено і прочитано.

Водієві додаток буде читати повідомлення вголос. У водіїв також буде можливість ініціювати чат, але тільки при повній зупинці автомобіля.

Менеджера по продукту Uber Джеремі Лермитт зазначає, що нова функція з'явилася через недостатню функціональність SMS-повідомлень, і тому, що такий спосіб спілкування не передбачає захист персональних даних водія і пасажира.

Нагадаємо, ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber.

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11 08 2017 21:37
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