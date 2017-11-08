Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS
Цей чат дозволить водіям і пасажирам спілкуватися безпосередньо після підтвердження поїздки, повідомляє TechCrunch.
Пасажир зможе бачити ім'я водія, марку машини та її номерний знак. Також пасажир зможе відстежувати, коли повідомлення було доставлено і прочитано.
Водієві додаток буде читати повідомлення вголос. У водіїв також буде можливість ініціювати чат, але тільки при повній зупинці автомобіля.
Менеджера по продукту Uber Джеремі Лермитт зазначає, що нова функція з'явилася через недостатню функціональність SMS-повідомлень, і тому, що такий спосіб спілкування не передбачає захист персональних даних водія і пасажира.
Нагадаємо, ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа