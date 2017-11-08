Також пасажир зможе відстежувати, коли повідомлення було доставлено і прочитано

Онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.

Цей чат дозволить водіям і пасажирам спілкуватися безпосередньо після підтвердження поїздки, повідомляє TechCrunch.

Пасажир зможе бачити ім'я водія, марку машини та її номерний знак. Також пасажир зможе відстежувати, коли повідомлення було доставлено і прочитано.

Водієві додаток буде читати повідомлення вголос. У водіїв також буде можливість ініціювати чат, але тільки при повній зупинці автомобіля.

Менеджера по продукту Uber Джеремі Лермитт зазначає, що нова функція з'явилася через недостатню функціональність SMS-повідомлень, і тому, що такий спосіб спілкування не передбачає захист персональних даних водія і пасажира.

Нагадаємо, ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber.