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Uber запустять у Вінниці

Запуск сервісу в Вінниці відбудеться з понеділка
Міжнародний сервіс замовлення таксі Uber в кінці серпня почне надавати послуги в Вінниці.
Uber запустять у Вінниці Фото: afp.com

Про це повідомляє вінницький портал Вежа, пише ЦТС .

Видання дізналося про це від операторів служби, які зараз приймають заявки від потенційних водіїв.

Запуск сервісу в Вінниці відбудеться відразу після вихідних, присвячених Дню Незалежності.

Зараз вже працює сайт Uber Вінниця, за допомогою якого водії можуть зареєструватися для роботи в службі таксі. Для цього необхідно вказати своє прізвище та ім'я, надіслати відскановані копії посвідчення водія, техпаспорта на автомобіль, поліса цивільного страхування, а також фото автомобіля.

В липні, Uber почав надавати послуги в Запоріжжі, яке стало шостим містом України, де доступний сервіс, разом з Києвом, Одесою, Львовом, Дніпром і Харковом.

Нагадаємо, онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.

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16 08 2017 17:05
ТЕГИ: Вінниця, Uber
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