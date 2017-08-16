Uber запустять у Вінниці

Міжнародний сервіс замовлення таксі Uber в кінці серпня почне надавати послуги в Вінниці.

Про це повідомляє вінницький портал Вежа, пише ЦТС .

Видання дізналося про це від операторів служби, які зараз приймають заявки від потенційних водіїв.

Запуск сервісу в Вінниці відбудеться відразу після вихідних, присвячених Дню Незалежності.

Зараз вже працює сайт Uber Вінниця, за допомогою якого водії можуть зареєструватися для роботи в службі таксі. Для цього необхідно вказати своє прізвище та ім'я, надіслати відскановані копії посвідчення водія, техпаспорта на автомобіль, поліса цивільного страхування, а також фото автомобіля.

В липні, Uber почав надавати послуги в Запоріжжі, яке стало шостим містом України, де доступний сервіс, разом з Києвом, Одесою, Львовом, Дніпром і Харковом.

Нагадаємо, онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.