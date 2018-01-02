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Uber запустив сервіс для оренди велосипедів

1 хвилина поїздки на велосипеді коштує $2
Сервіс для замовлення таксі Uber запустив у американському місті Сан-Франциско додаток для оренди електровелосипедів.
Uber запустив сервіс для оренди велосипедів Фото: designboom.com

Компанія Uber у співпраці з виробниками електровелосипедів Jump Bikes пропонує жителям Сан-Франциско скористатись послугою оренди велосипедів.

Про це повідомляє Quartz.

Зазначається, що на відміну від попередніх схожих сервісів користувачам не потрібно залишати двоколісний транспорт у спеціальній парковці.

Якщо людина не хоче чекати автомобіля або просто бажає проїхатись містом, вона може відкрити мапу додатку, де буде позначено найближчі велосипеди. Байк розблоковується за допомогою коду, що приходить на смартфон користувача. 1 хвилина поїздки на велосипеді від Uber коштує $2.

"Після закінчення поїздки ви можете залишити велосипед на будь-якій громадській стоянці, що відображається на карті додатка", - пише керівник одного з відділів компанії.

Подібну систему вже використовували у Китаї. Однак там вона мала негативний результат - користувачі залишали велосипеди просто біля дороги, де їх конфісковували правоохоронці.

Нагадаємо, в країнах ЄС регулюватимуть діяльність Uber. Послуги, які надає компанія Uber, зв'язуючи людей з водіями, входять до сфери транспортування, а значить держави-члени ЄС можуть регулювати умови надання цієї послуги.

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01 02 2018 22:55
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