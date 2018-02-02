Уболівальники з України придбали понад 2 тис квитків на матчі ЧС-2018 у Росії

Наразі невідомо, з яких саме регіонів України надходили заявки

На матчі чемпіонату світу-2018 у Росії з України було подано більше 30 тисяч заявок на квитки.

Під час першого етапу продажу квитків з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків.

Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок на квитки на матчі чемпіонату світу 2018 року у Росії, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на відповідь прес-служби ФІФА на інформаційний запит.

Однак у ФІФА не конкретизували, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів окупованого Росією Криму та окупованих районів Донецької на Луганської областей.

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Станом на 31 січня 2018 року фанатами з усього світу були подані заявки на 4 905 169 квитків на матчі ЧС-2018. Більшість заявок подано російськими вболівальниками (2 503 957 квитків), що складає 51% від загальної кількості.

Вболівальники з Німеччини (338 414), Аргентини (186 005), Мексики (154 611), Бразилії (140 848), Польщі (128 736), Іспанії (110 649), Перу (100 256), Колумбії (87 786), США (87 052) і Голландії (71 096) також входять до числа лідерів.

Нагадаємо, що Федерація футболу України (ФФУ) відмовилася від своєї квоти квитків на всі матчі чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії.