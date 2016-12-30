"UBR" сам попросив анулювати свою ліцензію, - Нацрада

Нацрада розгляне заяву компанії у визначені терміни на своєму засіданні

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що телеканал "UBR" сам звернувся до них з проханням анулювати ліценцію.

"29 грудня 2016 року Національна рада отримала офіційне звернення директора ТОВ "ЄС Продакшен груп" Ю. Кундоса із проханням розглянути клопотання щодо анулювання ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "UBR" на підставі статей 37 і 52 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - інформує Українська правда.

Також компанія повідомила про припинення мовлення з 1 січня 2017 року.

"Згідно з поданими документами Національна рада розгляне заяву компанії у визначені терміни на своєму засіданні та ухвалить відповідне рішення", - додали у Нацраді.

Нагадаємо, що випусковий редактор телеканалу "UBR" Сергій Шинкар на своїй сторінці у Facebook повідомив, що канал з січня 2017 року припиняє роботу.