CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті нападу смертника "Талібану" в Афганістані загинули троє чеських військових, учасників місії НАТО "Рішуча підтримка".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Убиті в Афганістані військові НАТО були чехами
Чехія нещодавно схвалила рішення розгорнути 390 солдатів у Афганістані до 2020 року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка"
Фото: ap.org
Цю інформацію підтвердила влада Чехії, повідомляє Associated Press.
Повідомляється, що напад стався біля військової бази Баграм у провінції Парван. Міністерство оборони Чехії повідомило родичів загиблих військових.
Чехія нещодавно схвалила рішення розгорнути 390 солдатів у Афганістані до 2020 року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка". До тепер у місії були залучені 230 чеських військових.
Нагадаємо, що на сході Афганістану внаслідок атаки терориста-смертника в неділю, 5 серпня, убито трьох військових, членів місії НАТО "Рішуча підтримка".
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05 08 2018 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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