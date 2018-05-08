Убиті в Афганістані військові НАТО були чехами

Чехія нещодавно схвалила рішення розгорнути 390 солдатів у Афганістані до 2020 року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка"

У результаті нападу смертника "Талібану" в Афганістані загинули троє чеських військових, учасників місії НАТО "Рішуча підтримка".

Цю інформацію підтвердила влада Чехії, повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що напад стався біля військової бази Баграм у провінції Парван. Міністерство оборони Чехії повідомило родичів загиблих військових.

Чехія нещодавно схвалила рішення розгорнути 390 солдатів у Афганістані до 2020 року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка". До тепер у місії були залучені 230 чеських військових.

Нагадаємо, що на сході Афганістану внаслідок атаки терориста-смертника в неділю, 5 серпня, убито трьох військових, членів місії НАТО "Рішуча підтримка".