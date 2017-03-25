Убитих на Донбасі бойовиків ховають в жахливих умовах, - розвідка
"Особовий склад 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го армійського корпусу обурений ставленням російського окупаційного командування до загиблих побратимів", - йдеться в повідомленні прес-слоужби Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.
Зокрема повідомляється, що, як правило, убиті військовослужбовці полку доставляються в найближчі морги, у яких судово-медична експертиза тіл не проводиться, свідоцтва про смерть своєчасно не видають. Процес поховання відбувається без інформування рідних і близьких і без дотримання загальноприйнятих норм траурного ритуалу.
Нагадаємо, минулого тижня російські військові на Донбасі розстріляли чотирьох власних службовців через їхню спробу втекти.
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