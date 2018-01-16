Убивство Ірини Ноздровської: МВС показало останні години життя юристки
Відео опублікував речник МВС Артем Шевченко. Варто зазначити, що відео з маршрутом з’явилося вже після зізнання та взяття під варту самого вбивці та на тлі заяв родини загиблої про стеження.
На відео, Ноздровська о 15:40 29 грудня прямує від Інститутської та заходить на станцію метро Хрещатик. О 16:11 камери фіксують її востаннє на станції метро Героїв Дніпра, звідки прямують маршрутки в її село Демидів.
Ірина дорогою додому телефонувала батькам, що скоро буде вдома з сусіднього села. О 17:30 вийшла з маршрутки, та додому вже не повернулася.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.
Суд ухвалив рішення заарештувати його.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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