Убивство Ірини Ноздровської: МВС показало останні години життя юристки

О 17:30 вийшла з маршрутки, та додому вже не повернулася

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило кадри з вуличних камер спостережень, на яких зафіксована юристка Ірина Ноздровська по дорозі з центру Києва додому у день вбивства 29 грудня.

Відео опублікував речник МВС Артем Шевченко. Варто зазначити, що відео з маршрутом з’явилося вже після зізнання та взяття під варту самого вбивці та на тлі заяв родини загиблої про стеження.

На відео, Ноздровська о 15:40 29 грудня прямує від Інститутської та заходить на станцію метро Хрещатик. О 16:11 камери фіксують її востаннє на станції метро Героїв Дніпра, звідки прямують маршрутки в її село Демидів.

Ірина дорогою додому телефонувала батькам, що скоро буде вдома з сусіднього села. О 17:30 вийшла з маршрутки, та додому вже не повернулася.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.