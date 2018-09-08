Убивство учасника бойових дій Олешка було замовним, - поліція

Убивство в Бердянську учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка було замовним.

"У нас є всі підстави вважати, що це — замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства", - заявив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.