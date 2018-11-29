Убивця фотографа Розвадовського вийшов на волю за "законом Савченко"

У 2016 році суд засудив його до 13 років в'язниці

28 листопада Апеляційний суд міста Києва відпустив з-під варти Ярослава Полушкіна, який у 2011 році вбив фотографа Віталія Розвадовського.

Засудженого Полушкіна звільнили за "законом Савченко", який передбачає скорочення терміну ув'язнення.

"Сім років тому вбили Віталіка Розвадовського. Йому було 30. Учора апеляційний суд Києва випустив просто в приміщенні суду вбивцю на волю - за "законом Савченко". Убивці скоро виповниться 25. Усе життя попереду... Якщо є ідеї та пропозиції, як боротися за справедливість далі, сім'я буде вдячна", - повідомила подруга вбитого фотографа Олеся Остаф'єва.

Інформацію про звільнення Полушкіна підтвердила виданню "Детектор медіа" сестра убитого Дарина Розвадовська.

"Це сталося в дату смерті Віталія - 28 листопада. В Апеляційному суді звільнили вбивцю. Ми на засіданні не були, тому що нам адвокати порадили. Термін скоротили, тому що йому давали 13,5 і 14 років, а за "законом Савченко" виходить, що 7 років - і його випустили, тому що минув термін... Адвокати нам повідомили, що самі цього не очікували, і ми теж. Це велика загроза для громадськості, оскільки такі люди небезпечні", - сказала вона.

Розвадовська також повідомила, що адвокати будуть звертатися в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, фотокореспондента тижневика «2000» Віталія Розвадовського вбили пізно ввечері 28 листопада 2011 року біля під'їзду будинку по Харківському шосе, 168г у Києві. Наступного дня затримали знайомого фотографа Ярослава Полушкіна, який пізніше визнав свою провину.

Усього в справі фігурували четверо обвинувачених: головний обвинувачений, посередник-співучасник і два виконавці-співучасники.

Досудовим слідством встановлено, що головний фігурант, задумавши пограбувати фотокореспондента, за допомогою посередника підшукав двох неповнолітніх хлопців, які мали допомогти йому здійснити план. У день убивства він заманив Розвадовського на 11 поверх будинку під приводом продажу мобільних телефонів за заниженою ціною. Там на нього напали двоє неповнолітніх, але Розвадовський вчинив опір і почав утікати по сходах униз. Полушкін побіг за Розвадовським і завдав йому близько 20 ударів ножем, від яких журналіст згодом помер у лікарні.

У червні 2016 року суд засудив Полушкіна до 13 років в'язниці.