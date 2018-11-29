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Убивця фотографа Розвадовського вийшов на волю за "законом Савченко"

У 2016 році суд засудив його до 13 років в'язниці
28 листопада Апеляційний суд міста Києва відпустив з-під варти Ярослава Полушкіна, який у 2011 році вбив фотографа Віталія Розвадовського.
Убивця фотографа Розвадовського вийшов на волю за "законом Савченко" Фото: yvu.com.ua

Засудженого Полушкіна звільнили за "законом Савченко", який передбачає скорочення терміну ув'язнення.

"Сім років тому вбили Віталіка Розвадовського. Йому було 30. Учора апеляційний суд Києва випустив просто в приміщенні суду вбивцю на волю - за "законом Савченко". Убивці скоро виповниться 25. Усе життя попереду... Якщо є ідеї та пропозиції, як боротися за справедливість далі, сім'я буде вдячна", - повідомила подруга вбитого фотографа Олеся Остаф'єва.

Інформацію про звільнення Полушкіна підтвердила виданню "Детектор медіа" сестра убитого Дарина Розвадовська.

"Це сталося в дату смерті Віталія - 28 листопада. В Апеляційному суді звільнили вбивцю. Ми на засіданні не були, тому що нам адвокати порадили. Термін скоротили, тому що йому давали 13,5 і 14 років, а за "законом Савченко" виходить, що 7 років - і його випустили, тому що минув термін... Адвокати нам повідомили, що самі цього не очікували, і ми теж. Це велика загроза для громадськості, оскільки такі люди небезпечні", - сказала вона.

Розвадовська також повідомила, що адвокати будуть звертатися в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, фотокореспондента тижневика «2000» Віталія Розвадовського вбили пізно ввечері 28 листопада 2011 року біля під'їзду будинку по Харківському шосе, 168г у Києві. Наступного дня затримали знайомого фотографа Ярослава Полушкіна, який пізніше визнав свою провину.

Усього в справі фігурували четверо обвинувачених: головний обвинувачений, посередник-співучасник і два виконавці-співучасники.

Досудовим слідством встановлено, що головний фігурант, задумавши пограбувати фотокореспондента, за допомогою посередника підшукав двох неповнолітніх хлопців, які мали допомогти йому здійснити план. У день убивства він заманив Розвадовського на 11 поверх будинку під приводом продажу мобільних телефонів за заниженою ціною. Там на нього напали двоє неповнолітніх, але Розвадовський вчинив опір і почав утікати по сходах униз. Полушкін побіг за Розвадовським і завдав йому близько 20 ударів ножем, від яких журналіст згодом помер у лікарні.

У червні 2016 року суд засудив Полушкіна до 13 років в'язниці.

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29 11 2018 17:41
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