Убивця українського школяра може здати причетних до катастрофи МН17, - ЗМІ

Росія відмовилася видавати Україні ватажка терористичного формування "Керч" Вадима Погодіна, оскілько той володіє інформацією про тих, хто збивав малазійський "Боїнг"

Про це пише "Новая газета".

За інформацією видання, найбільше долею Погодіна переймався генерал Сергій Дубінський (Хмурий) - той самий фігурант справи МН17, про роль якого в трагедії лайнера відомо поки найбільше. Слідство розглядає "Хмурого" як одного з відповідальних за транспортування "Бука" з території Росії до зони бойових дій на Донбасі.

"І зрозуміло, видача будь-якого з них (з причетних до трагедії МН17 - ред.) Україні (під будь-яким приводом) може виявитися подарунком для слідчих у справі "Боїнга" (Україна входить до п'ятірки країн-учасниць розслідування під керівництвом Нідерландів)", - наголосили журналісти в розслідуванні.

16-річного Чубенка катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію. Він навчався у Краматорській загальноосвітній школі №12, захоплювався спортом. Був воротарем у краматорській команді "Авангард".

Починаючи з 2014 року, разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, які проводилися в Краматорську. Хлопці допомагали українським військовим, допомагали місцевим жителям під час обстрілів, що здійснювалися проросійськими бойовиками. Ризикуючи життям, Чубенко зняв з міської площі прапор так званої "ДНР". У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону "Керч" за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли.

Юний голкіпер зник ще 23 липня на Донецькому залізничному вокзалі, після того як прибув на поїзді "Київ - Донецьк", однак його тіло було знайдено і впізнано матір'ю лише 6 жовтня.

Генеральна прокуратура України 21 липня звернулася до російської Генпрокуратури з проханням видати одного з ватажків "ДНР" Погодіна, який у 2014 році по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря Краматорської молодіжної команди футбольного клубу "Авангард" Степана Чубенка. Перед цим Погодіна було затримано у Криму.

Однак, 30 липня російські окупанти у Криму відпустили Погодіна з-під варти.