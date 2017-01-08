Убивця українського школяра може здати причетних до катастрофи МН17, - ЗМІ
Про це пише "Новая газета".
За інформацією видання, найбільше долею Погодіна переймався генерал Сергій Дубінський (Хмурий) - той самий фігурант справи МН17, про роль якого в трагедії лайнера відомо поки найбільше. Слідство розглядає "Хмурого" як одного з відповідальних за транспортування "Бука" з території Росії до зони бойових дій на Донбасі.
"І зрозуміло, видача будь-якого з них (з причетних до трагедії МН17 - ред.) Україні (під будь-яким приводом) може виявитися подарунком для слідчих у справі "Боїнга" (Україна входить до п'ятірки країн-учасниць розслідування під керівництвом Нідерландів)", - наголосили журналісти в розслідуванні.
16-річного Чубенка катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію. Він навчався у Краматорській загальноосвітній школі №12, захоплювався спортом. Був воротарем у краматорській команді "Авангард".
Починаючи з 2014 року, разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, які проводилися в Краматорську. Хлопці допомагали українським військовим, допомагали місцевим жителям під час обстрілів, що здійснювалися проросійськими бойовиками. Ризикуючи життям, Чубенко зняв з міської площі прапор так званої "ДНР". У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону "Керч" за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли.
Юний голкіпер зник ще 23 липня на Донецькому залізничному вокзалі, після того як прибув на поїзді "Київ - Донецьк", однак його тіло було знайдено і впізнано матір'ю лише 6 жовтня.
Генеральна прокуратура України 21 липня звернулася до російської Генпрокуратури з проханням видати одного з ватажків "ДНР" Погодіна, який у 2014 році по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря Краматорської молодіжної команди футбольного клубу "Авангард" Степана Чубенка. Перед цим Погодіна було затримано у Криму.
Однак, 30 липня російські окупанти у Криму відпустили Погодіна з-під варти.
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