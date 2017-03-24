Убивця Вороненкова служив у батальйоні "Донбас" з 2015 року
За його словами, Паршов був зарахований до батальйону того часу, коли ним керував Семен Семенченко та Анатолій Виногродський.
"Кілера Пашу Паршова призвали в батальйон "Донбас" НГУ в/ч 3057 влітку 2015-го. "Справжніх патріотів "підбирали і готували" легендарні "комбати Семенченко (Семен) і Виногродський (Гал). Я в шоці!", - написав Власенко написав на своїй сторінці у Facebook.
У прес-службі Нацгвардії повідомили, що почали службову перевірку за фактом прийняття на службу Паршова, інформують "Українські новини".
"До лав Нацгвардії Паршов був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону "Донбас" був підполковник Виногродський Анатолій Анатолійович. За інформацією про перебування його (Паршова, ред.) у розшуку проводиться службова перевірка", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Паршова було посвідчення учасника бойових дій, видане 2016 року НГУ. При цьому наголошується, що він був звільнений з лав Нацгвардії в 2016 році за невиконання умов контракту.
Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.
Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.
Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.
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