Убивця Вороненкова служив у батальйоні "Донбас" з 2015 року

Паршова призвали в батальйон "Донбас" НГУ влітку 2015 року

Командир батальйону "Донбас" Національної гвардії В'ячеслав Власенко (позивний "Філін") повідомив, що вбивця колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Павло Паршов служив у підрозділі з 2015 року.

За його словами, Паршов був зарахований до батальйону того часу, коли ним керував Семен Семенченко та Анатолій Виногродський.

"Кілера Пашу Паршова призвали в батальйон "Донбас" НГУ в/ч 3057 влітку 2015-го. "Справжніх патріотів "підбирали і готували" легендарні "комбати Семенченко (Семен) і Виногродський (Гал). Я в шоці!", - написав Власенко написав на своїй сторінці у Facebook.

У прес-службі Нацгвардії повідомили, що почали службову перевірку за фактом прийняття на службу Паршова, інформують "Українські новини".

"До лав Нацгвардії Паршов був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону "Донбас" був підполковник Виногродський Анатолій Анатолійович. За інформацією про перебування його (Паршова, ред.) у розшуку проводиться службова перевірка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Паршова було посвідчення учасника бойових дій, видане 2016 року НГУ. При цьому наголошується, що він був звільнений з лав Нацгвардії в 2016 році за невиконання умов контракту.