CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДзержинський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок бойовикам "ДНР" Вадиму Погодіну ("Керч"), Максиму Сухомлинову ("Буба") і Юрію Москальову ("Жора").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вбивцям 16-річного Степана Чубенка заочно дали довічне
Підлітка застрелили за жовто-блакитну стрічку біля Донецька
Фото: з вільних джерел
Їх визнали винними в убивстві 16-річного Степана Чубенка в червні 2014 року і засудили до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу, - повідомляють на сайті суду, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що Чубенка катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію.
2014 року він з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводили в Краматорську. Він знімав з міської площі прапор "ДНР".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 11 2017 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа