Вбивцям 16-річного Степана Чубенка заочно дали довічне

Дзержинський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок бойовикам "ДНР" Вадиму Погодіну ("Керч"), Максиму Сухомлинову ("Буба") і Юрію Москальову ("Жора").

Їх визнали винними в убивстві 16-річного Степана Чубенка в червні 2014 року і засудили до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу, - повідомляють на сайті суду, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що Чубенка катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію.

2014 року він з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводили в Краматорську. Він знімав з міської площі прапор "ДНР".