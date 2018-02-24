Учасник АТО на Миколаївщині зберігав вдома патрони, гранати та сигнальні ракети
Отримавши дозвіл суду на проведення обшуку, правоохоронці в одній з кімнат домоволодіння чоловіка знайшли сумку з 205 патронами калібру 5,45 мм, гранатою РГД-4, двома сигнальними ракетами та пластидом, повідомляє Первомайський відділ поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області.
Зі слів чоловіка, він був мобілізований до лав Збройних сил України та проходив службу в зоні АТО.
"Приїжджаючи додому у відпустку, ще в 2014 році, за його словами, він випадково привіз з собою в сумці з особистими речами боєприпаси і, забувши згодом про них, зберігав їх вдома", – йдеться в повідомленні.
Боєприпаси вилучено та відправлено на експертизу. Слідчі Первомайського відділу поліції почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Нагадаємо, що в Миколаївській області поліцейські виявили арсенал зброї, вкрадений в Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі