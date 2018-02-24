Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Учасник АТО на Миколаївщині зберігав вдома патрони, гранати та сигнальні ракети

Зі слів чоловіка, він випадково привіз з собою в сумці з особистими речами боєприпаси
Поліцейські виявили у 48-річного жителя міста Первомайськ (Миколаївська обл.) боєприпаси, які він привіз із зони проведення антитерористичної операції в 2014 році.
Учасник АТО на Миколаївщині зберігав вдома патрони, гранати та сигнальні ракети Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Отримавши дозвіл суду на проведення обшуку, правоохоронці в одній з кімнат домоволодіння чоловіка знайшли сумку з 205 патронами калібру 5,45 мм, гранатою РГД-4, двома сигнальними ракетами та пластидом, повідомляє Первомайський відділ поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області.

Зі слів чоловіка, він був мобілізований до лав Збройних сил України та проходив службу в зоні АТО.

"Приїжджаючи додому у відпустку, ще в 2014 році, за його словами, він випадково привіз з собою в сумці з особистими речами боєприпаси і, забувши згодом про них, зберігав їх вдома", – йдеться в повідомленні.

Боєприпаси вилучено та відправлено на експертизу. Слідчі Первомайського відділу поліції почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що в Миколаївській області поліцейські виявили арсенал зброї, вкрадений в Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2018 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.