Учасник ДТП у Львові напав на патрульну – поліція відкрила вогонь
Напарник пораненої застосував у відповідь табельну вогнепальну зброю, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Поліцейська та затриманий чоловік перебувають у лікарні.
Подія трапилася сьогодні, близько 17:25 на вулиці Стрийській у Львові. Екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області оформляв дорожньо-транспорту пригоду – зіткнення автомобілів "Шкода Октавія" та "Лексус". Під час оформлення ДТП 42-річний водій "Шкоди", мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік вдарив ножем поліцейську.
"Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю. Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. І поранений поліцейський, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію. Життю нападника нічого не загрожує", – повідомляють у МВС.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Нагадаємо, у Львові в ніч на 13 травня місцевий житель кинувся на автомобіль поліції.
Шістьом працівникам патрульної поліції Львівщини оголосили підозру у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень.
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