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Учасник ДТП у Львові напав на патрульну – поліція відкрила вогонь

Поліцейська та затриманий чоловік перебувають у лікарні
У Львові учасник аварії під час оформлення документів на місці ДТП поранив ножем співробітницю патрульної поліції.
Учасник ДТП у Львові напав на патрульну – поліція відкрила вогонь Фото: facebook.com/pg/lvivpolice

Напарник пораненої застосував у відповідь табельну вогнепальну зброю, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Поліцейська та затриманий чоловік перебувають у лікарні.

Подія трапилася сьогодні, близько 17:25 на вулиці Стрийській у Львові. Екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області оформляв дорожньо-транспорту пригоду – зіткнення автомобілів "Шкода Октавія" та "Лексус". Під час оформлення ДТП 42-річний водій "Шкоди", мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік вдарив ножем поліцейську.

"Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю. Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. І поранений поліцейський, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію. Життю нападника нічого не загрожує", – повідомляють у МВС.


Фото: facebook.com/MVS.LVIV


Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Нагадаємо, у Львові в ніч на 13 травня місцевий житель кинувся на автомобіль поліції.

Шістьом працівникам патрульної поліції Львівщини оголосили підозру у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень.

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13 05 2018 21:59
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