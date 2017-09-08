Учасника акції 26 березня в Москві засудили до чотирьох років колонії
Косих звинувачували в тому, що, "беручи участь у несанкціонованому мітингу, що проходив 26 березня 2017 року на Пушкінській площі в Москві, чинив опір поліцейським, вдаривши одного з них кулаком по голові, а другого - ногою", повідомляє російська служба ВВС.
Косих визнав провину, його справа розглядалася в особливому порядку. Прокурор просила для підсудного 4,5 роки колонії.
"Я дійсно був розлючений, через те що відразу ні з того ні з сього почалися всі ці жорсткі затримання, я взагалі вперше серед такого хаосу перебуваю, я інстинктивно почав захищати тих, хто, на моє переконання, не були винні", - цитує останнє слово Косих "Медіазона".
Андрій Косих - четвертий засуджений після зіткнень протестувальників з поліцією під час мітингу наприкінці березня. Раніше за такими ж звинуваченнями засудили Станіслава Зимовця (2,5 роки колонії), Олександра Шпакова (півтора року колонії) і Юрія Кулія (вісім місяців у колонії-поселенні).
Нагадаємо, під час акцій протесту проти корупції в Москві затримали 800 чоловік, у Санкт-Петербурзі – більше 130 чоловік.
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