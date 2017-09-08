Учасника акції 26 березня в Москві засудили до чотирьох років колонії

Тверський районний суд Москви засудив до чотирьох років колонії загального режиму Андрія Косих за напад на поліцейського під час антикорупційного мітингу, який відбувся 26 березня за ініціативою опозиціонера Олексія Навального.

Косих звинувачували в тому, що, "беручи участь у несанкціонованому мітингу, що проходив 26 березня 2017 року на Пушкінській площі в Москві, чинив опір поліцейським, вдаривши одного з них кулаком по голові, а другого - ногою", повідомляє російська служба ВВС.

Косих визнав провину, його справа розглядалася в особливому порядку. Прокурор просила для підсудного 4,5 роки колонії.

"Я дійсно був розлючений, через те що відразу ні з того ні з сього почалися всі ці жорсткі затримання, я взагалі вперше серед такого хаосу перебуваю, я інстинктивно почав захищати тих, хто, на моє переконання, не були винні", - цитує останнє слово Косих "Медіазона".

Андрій Косих - четвертий засуджений після зіткнень протестувальників з поліцією під час мітингу наприкінці березня. Раніше за такими ж звинуваченнями засудили Станіслава Зимовця (2,5 роки колонії), Олександра Шпакова (півтора року колонії) і Юрія Кулія (вісім місяців у колонії-поселенні).

Нагадаємо, під час акцій протесту проти корупції в Москві затримали 800 чоловік, у Санкт-Петербурзі – більше 130 чоловік.