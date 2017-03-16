Учасникам АТО компенсують 50% вартості при купівлі житла
За прийняття відповідного законопроекту №4550 "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" у другому читанні проголосували 265 народних депутатів, за необхідного мінімуму в 226 голосів, - інформує "Громадське".
Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Петро Сабашук, зазначив, що документ передбачає надання додаткових преференцій переміщеним громадянам та учасникам бойових дій на Донбасі.
"Цим законом ми надамо доступ воїнам АТО та внутрішньо переміщеним громадянам до житлових програм, що фінансуються з центрального бюджету та можуть фінансуватися з місцевих бюджетів", — сказав Сабашук.
Таким чином, розмір держпідтримки учасникам АТО на придбання житла пропонується збільшити з 30%, як передбачалося раніше, до 50% від його вартості.
Крім того, пропонується збільшити з 3% до 7% річних процентну ставку фінансування по іпотечних кредитах на будівництво або придбання доступного житла у разі надання кредиту учасникам бойових дій.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй виділить у 2017 році 30 млн доларів на придбання продуктів харчування для жителів Cходу України.
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