Учасникам групи Scooter загрожує до восьми років за виступ в Криму

Прокуратурою АР Крим порушила справу за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прибули в анексований Крим, загрожує до 8 років позбавлення волі.

"За зверненням народного депутата Верховної Ради України Дмитра Білоцерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter, прокуратурою АР Крим внесено відомості до ЄРДР за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (до 8 років позбавлення волі)", - заявила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, інформують "Крим.Реалії".

Прокуратура направить запити до компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи, додала вона.

У червні посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрічався у Гамбурзі з менеджером Scooter, щоб відмовити музикантів від виступу в анексованому Криму.

Плани відвідати Крим музикантами критикувала депутат Європарламенту від "Зелених" Ребекка Хармс: на її думку, вони "стають на бік Путіна", виступаючи на анексованому півострові.

У свою чергу фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер заявляв, що група бачить в участі у фестивалі "виключно музичну подію".