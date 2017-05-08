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Учасникам групи Scooter загрожує до восьми років за виступ в Криму

Прокуратурою АР Крим порушила справу за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прибули в анексований Крим, загрожує до 8 років позбавлення волі.
Учасникам групи Scooter загрожує до восьми років за виступ в Криму Фото: з вільних джерел

"За зверненням народного депутата Верховної Ради України Дмитра Білоцерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter, прокуратурою АР Крим внесено відомості до ЄРДР за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (до 8 років позбавлення волі)", - заявила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, інформують "Крим.Реалії".

Прокуратура направить запити до компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи, додала вона.

У червні посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрічався у Гамбурзі з менеджером Scooter, щоб відмовити музикантів від виступу в анексованому Криму.

Плани відвідати Крим музикантами критикувала депутат Європарламенту від "Зелених" Ребекка Хармс: на її думку, вони  "стають на бік Путіна", виступаючи на анексованому півострові.

У свою чергу фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер заявляв, що група бачить в участі у фестивалі "виключно музичну подію".

Нагадаємо, 4 серпня популярний у 90-х рр. Scooter прибув до Криму. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму може обернутися для музикантів "болючими наслідками".

Згодом, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явилися дані про правопорушення, вчинене німецьким гуртом Scooter

 
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05 08 2017 11:15
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