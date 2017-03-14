Учасників блокади з незареєстрованою зброєю покарають в рамках Кримінального Кодексу

Усі учасники блокади на Донбасі, які мали незареєстровану зброю, будуть покарані в рамках Кримінального Кодексу.

"Ті люди, які мають зареєстровану зброю, ніяких наслідків не буде. Хіба що адміністративне попередження про недопущення зі зброєю туди, де заборонено полювання. Що стосується гранат - якщо буде прив'язка до конкретної особи, то він буде відповідати згідно Кримінального Кодексу України", - заявив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, інформує "112 Україна".

Він також зазначив, що операція на редуті в районі ст. Кривий Торець проходила в рамках контрдиверсійних заходів. При цьому співробітники СБУ і поліцейські спершу запропонували видати їм зброю і лише після відмови учасників блокади була проведена операція. В ході неї, зазначив глава Донецької ВГА, було вилучено зброю та гранати.

При цьому, повідомив Павло Жебрівський, правоохоронці діяли виключно у межах своєї компетенції і постраждалих в результаті спецоперації немає.

"Був один, він людина з особливими потребами, його відвезли в лікарню, зробили укол інсуліну. Після цього допитали і також відпустили", - додав Жебрівський.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю. Підставою для затримання стала відмова здати зброю.

Згодом стало відомо, що всіх затриманих у Кривому Торці учасників блокади ОРДЛО відпустили.