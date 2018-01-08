Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Учасників Pussy Riot, затриманих за акцію у фіналі ЧС-2018, відпустили на свободу

Раніше учасників Pussy Riot повторно затримали на виході із спецприймальника
Учасників групи Pussy Riot Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Вероніку Никульшину, а також видавця "Медіазони" Петра Верзілова випустили з відділення поліції "Лужники".
Учасників Pussy Riot, затриманих за акцію у фіналі ЧС-2018, відпустили на свободу Фото: reuters.com

Про це Верзілов написав на своїй сторінці в Twitter.

"Хамовницький суд відмовився розглядати поточні матеріали поліції на цьому тижні. Прямо зараз нас вчотирьох відпускають з відділку поліції "Лужники", – написав Верзилов.

Нагадаємо, чотири учасники Pussy Riot у формі поліцейських вибігли на поле під час другого тайму фінального матчу ЧС з футболу. Своєю акцією представники організації вимагали звільнити всіх політичних ув'язнених і допустити політичну конкуренцію в країні. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 11:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.