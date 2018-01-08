CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасників групи Pussy Riot Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Вероніку Никульшину, а також видавця "Медіазони" Петра Верзілова випустили з відділення поліції "Лужники".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасників Pussy Riot, затриманих за акцію у фіналі ЧС-2018, відпустили на свободу
Раніше учасників Pussy Riot повторно затримали на виході із спецприймальника
Фото: reuters.com
Про це Верзілов написав на своїй сторінці в Twitter.
"Хамовницький суд відмовився розглядати поточні матеріали поліції на цьому тижні. Прямо зараз нас вчотирьох відпускають з відділку поліції "Лужники", – написав Верзилов.
Нагадаємо, чотири учасники Pussy Riot у формі поліцейських вибігли на поле під час другого тайму фінального матчу ЧС з футболу. Своєю акцією представники організації вимагали звільнити всіх політичних ув'язнених і допустити політичну конкуренцію в країні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 08 2018 11:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей