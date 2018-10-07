Учаснику нападу на табір ромів на Лисій горі оголосили про підозру

Як розповіли в поліції Києва, під час розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, ініціатором погромів у таборі ромів на Лисій горі в Києві у квітні 2018 року став націоналістичний рух С14. Сьогодні, 10 липня, поліція провела обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.