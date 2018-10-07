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Учаснику нападу на табір ромів на Лисій горі оголосили про підозру

Слідчі готують подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу
Одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі, що стався у квітні 2018 року, оголосили про підозру.
Учаснику нападу на табір ромів на Лисій горі оголосили про підозру Фото: facebook.com | Сергій Мазур

Як розповіли в поліції Києва, під час розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, ініціатором погромів у таборі ромів на Лисій горі в Києві у квітні 2018 року став націоналістичний рух С14. Сьогодні, 10 липня, поліція провела обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.

Окрім того, сьогодні під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук відбулося перше засідання постійної робочої групи з питань правоохоронної та міграційної діяльності з виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

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10 07 2018 21:45
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