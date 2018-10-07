Учаснику нападу на табір ромів на Лисій горі оголосили про підозру
Як розповіли в поліції Києва, під час розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Слідчі готують подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, ініціатором погромів у таборі ромів на Лисій горі в Києві у квітні 2018 року став націоналістичний рух С14. Сьогодні, 10 липня, поліція провела обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.
Окрім того, сьогодні під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук відбулося перше засідання постійної робочої групи з питань правоохоронної та міграційної діяльності з виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.
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