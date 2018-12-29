Учасники акції “жовтих жилетів” у Гаазі кидались феєрверками і димовими шашками
"Демонстранти кидалися феєрверками і димовими шашками. Коли вони прямували до мерії, втрутилися правоохоронці”, - повідомляє NOS.
Зазначається, що демонстранти також кидалися стільцями з терас кафе. Проте правоохоронці швидко поклали край хуліганським діям.
Вісьмох найактивніших учасників заарештовано.
Загалом в акції брали участь близько 200 осіб.
Додамо, що у нідерландському місті Роттердам поліція 29 грудня затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
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