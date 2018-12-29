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Учасники акції “жовтих жилетів” у Гаазі кидались феєрверками і димовими шашками

Загалом в акції брали участь близько 200 осіб
У нідерландській Гаазі учасники акції руху "жовтих жилетів" запалювали феєрверки та димові шашки, тож мусила втрутитись поліція.
Учасники акції “жовтих жилетів” у Гаазі кидались феєрверками і димовими шашками протест Нідерланди

"Демонстранти кидалися феєрверками і димовими шашками. Коли вони прямували до мерії, втрутилися правоохоронці”, - повідомляє NOS.

Зазначається, що демонстранти також кидалися стільцями з терас кафе. Проте правоохоронці швидко поклали край хуліганським діям.

Вісьмох найактивніших учасників заарештовано.

Загалом в акції брали участь близько 200 осіб.

Додамо, що у нідерландському місті Роттердам поліція 29 грудня затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

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29 12 2018 22:59
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