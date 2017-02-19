Учасники "блокадного" протесту зламали паркан на Інститутській, - ВІДЕО
По обидві сторони паркану стоять кордони правоохоронців, які стримують активістів, повідомляє "Укрінформ".
Проте декільком особам вдалося збоку оминути правоохоронців і силою виламати одну секцію паркану.
Паркан є частиною конструкції, в яку встановлені рамки металошукачів. Він був поставлений заздалегідь перед початком масових заходів до днів вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Активісти ходи віднесли вирвану частину паркану в один із дворів на вулиці Інститутській.
Після інциденту з парканом підійшли додаткові сили правоохоронців і відтиснули учасників акції назад.
Нагадаємо, правоохоронці заблокували прохід з вулиці Інститутської на розі з вулицею Садовою. Активісти намагаються пройти, аби забрати підвезений їм великий намет і надалі встановити його на Банковій.
Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.
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