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Учасники "блокадного" протесту зламали паркан на Інститутській, - ВІДЕО

Активісти віднесли вирвану частину паркану в один із дворів
Десятеро активістів "блокадної" ходи виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.
Учасники "блокадного" протесту зламали паркан на Інститутській, - ВІДЕО Фото: facebook.com/shtab.blokady

По обидві сторони паркану стоять кордони правоохоронців, які стримують активістів, повідомляє "Укрінформ".

Проте декільком особам вдалося збоку оминути правоохоронців і силою виламати одну секцію паркану.

Паркан є частиною конструкції, в яку встановлені рамки металошукачів. Він був поставлений заздалегідь перед початком масових заходів до днів вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Активісти ходи віднесли вирвану частину паркану в один із дворів на вулиці Інститутській.

Після інциденту з парканом підійшли додаткові сили правоохоронців і відтиснули учасників акції назад.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували прохід з вулиці Інститутської на розі з вулицею Садовою. Активісти намагаються пройти, аби забрати підвезений їм великий намет і надалі встановити його на Банковій.

Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.

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19 02 2017 20:43
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