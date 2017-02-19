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Учасники блокадного віче в Києві встановили символічний намет

Семен Семенченко запевнив, що незабаром підвезуть кращий
Учасники так званого "блокадного" віче й ходи в Києві встановили перший намет на розі вулиць Банкової та Інститутської з написом "Штаб блокування торгівлі з терористами".
Учасники блокадного віче в Києві встановили символічний намет Фото: facebook.com/pg/shtab.blokady

Цей намет нагадує намети, які використовуються для торговельних яток, повідомляє Укрінформ.

На ньому розміщено напис "Штаб блокування торгівлі з терористами" із зазначенням його контактів.

Намет розмістили між учасниками акції та лавами правоохоронців, які заблокували прохід на Банкову до Адміністрації Президента.

У свою чергу, народний депутат Семен Семенченко назвав уже змонтований намет "символічним" і пообіцяв, що незабаром підвезуть кращий, у якому, за його словами, можна буде жити.

Нагадаємо, біля Стели Незалежності у центрі Києва сьогодні, 19 лютого, розпочалася акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

У суботу, 18 лютого, в центрі Києва впродовж дня вшановували пам'ять жертв трагічних подій 18 лютого 2014 року. Сотні учасників тодішніх подій прийшли до меморіалу Героям Небесної Сотні, на Майдані провели віче. Єдиним інцидентом стало вилучення правоохоронцями автомату в одного з перехожих у місті.

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19 02 2017 18:17
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