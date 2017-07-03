Учасники блокади окупованих територій закидали яйцями депутата Чорновол, - ВІДЕО

Народний депутат Тетяна Чорновол викликала обурення учасників блокади окупованих територій Донбасу.

Згідно з повідомленням журналіста Вікторії Мамотюк у Facebook, нардеп в досить агресивній манері та не скуплячись на грубості намагалася переконати учасників блокади припинити її.

"Схопила депутатка... пару яєць і поїхала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, блокада основних транспортних артерій з окупованими регіонами Донбасу стартувала 25 січня за ініціативи ветеранів АТО, також у русі беруть участь політсили і окремі народні депутати.

Українська влада не підтримала блокаду. Аргументом проти цього стало те, що українським ТЕЦ потрібен вугілля антрацит, який видобувають в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей. З 17 лютого в Україні діє режим надзвичайного стану в енергетиці.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, учасники блокади Донбасу заявили, що переходять до блокування автошляхів.

У п'ятницю, 3 березня, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про блокаду і повний розрив всіх зв'язків з Україною.