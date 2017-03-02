Учасники блокади залізниці біля Бахмута погодилися на компроміс, - Жебрівський

Учасники блокади залізниці біля Бахмута в напрямку Горлівки погодилися пропустити вагони на тимчасово окуповану територію.

"Зустрівся з блокувальниками на переїзді біля Бахмута. Народних депутатів на блокпосту не було. Запропонував блокувальникам алгоритм дієвого контролю за пересуванням алкогольних і тютюнових виробів, які дійсно є об'єктами торгівлі, а не забезпеченням функціонування економіки України. Домовилися, що народні депутати приїдуть до мене в Авдіївку і ми обговоримо запропонований алгоритм. Домовилися також, що хлопці зараз пропустять вагони з кар'єра на тимчасово окуповану територію", - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"У хлопців на блокпосту зброї не побачив, поводяться спокійно. За їхніми словами, вони є рядовими бійцями. Рішення про блокування ухвалюють народні депутати. Після зустрічі з народними депутатами в Авдіївці будемо приймати такі рішення", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.