Учасники блокади залізниці біля Бахмута погодилися на компроміс, - Жебрівський
"Зустрівся з блокувальниками на переїзді біля Бахмута. Народних депутатів на блокпосту не було. Запропонував блокувальникам алгоритм дієвого контролю за пересуванням алкогольних і тютюнових виробів, які дійсно є об'єктами торгівлі, а не забезпеченням функціонування економіки України. Домовилися, що народні депутати приїдуть до мене в Авдіївку і ми обговоримо запропонований алгоритм. Домовилися також, що хлопці зараз пропустять вагони з кар'єра на тимчасово окуповану територію", - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
"У хлопців на блокпосту зброї не побачив, поводяться спокійно. За їхніми словами, вони є рядовими бійцями. Рішення про блокування ухвалюють народні депутати. Після зустрічі з народними депутатами в Авдіївці будемо приймати такі рішення", - додав Жебрівський.
Нагадаємо, поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.
Так вони протестують проти провезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну Києву територію та у зворотній бік.
Згодом глава СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу зі ЗМІ, що блокування залізничних сполучень тягне за собою кримінальну відповідальність та не є тим, чим мають займатися народні депутати. Він порадив депутатам, "які хочуть воювати", йти в бойові підрозділи і воювати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: