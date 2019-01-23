Учасники бойових дій і постраждалі на Євромайдані отримуватимуть соцстипендії

При наданні стипендії скасовано вікове обмеження у 23 роки для учасників бойових дій

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка передбачає виплату соціальної стипендії учасникам бойових дій і постраждалим під час Революції Гідності.

Відповідну постанову прийняв уряд на засіданні 23 січня, повідомляє Мінсоцполітики.

До постанова КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045" розширює категорії отримувачів соціальних стипендій.

Зокрема, крім усіх учасників бойових дій і визнаних постраждалими учасників Євромайдану, право на стипендії отримали особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях та їхні діти, які є студентами вищих закладів освіти.

Також при наданні стипендії скасовано вікове обмеження у 23 роки для учасників бойових дій.

Крім того встановлено строки надання підтверджуючих документів на продовження виплати допомоги студентам з числа дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю І–ІІІ групи, та студентам із сімей, які отримують кошти за законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям".

Постанова також фіксує право на виплату стипендії за минулий період студентам, які не потрапили до списку про призначення соцстипендії не зі своєї вини.