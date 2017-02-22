Учасники "Маршу національної гідності" палять "фаєри" під Радою, - ФОТО

Близько 6 тисяч столичних поліцейських забезпечують охорону правопорядку в Києві

Представники націоналістичних партій та організацій дійшли маршем до площі перед Верховною Радою.

Члени "Національного корпусу" ("Азов"), "Правого сектора" та "Свободи" проводять мітинг під стінами парламенту, на площі зібралися більше 5 тисяч осіб.

"Хлопці років 17-18 у куртках Національного корпусу прийшли із фаєрами", – повідомляє "Українська Правда".

Фото:pravda.com.ua

На сцені виступили Олег Тягнибок ("Свобода"), Андрій Білецький ("Азов") та Андрій Тарасенко (Правий сектор).

"Ніякої торгівлі на крові – запам'ятайте, для нас це війна з Московією. Друге – забудьте продавати стратегічні підприємства, їх треба націоналізувати! Далі, не дай Господь, захочете проголосувати за торгівлю Українською землею", – заявив Тягнибок зі сцени.

"Ми за вибори і парламенту, і президентські вибори. Націоналісти за повне перезавантаження влади", – додав він.

Фото:pravda.com.ua

Організатори маршу висунули кілька вимог: припинити тарифний "геноцид", не приватизовувати стратегічні та прибуткові підприємства, не скасовувати мораторій на торгівлю українською землею та зупинити торгівлю з окупованими територіями.

Після цього Тягнибок, Тарасенко і Білецький пішли у Верховну Раду читати ультиматум.

На площі палять фаєри.

Фото:pravda.com.ua

Близько 6 тисяч столичних поліцейських забезпечують охорону правопорядку в Києві.

Нагадаємо, у середу, 22 лютого, близько 7 тисяч прихильників правих партій "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" ("Азов") почали "Марш національної гідності" в центрі Києва.