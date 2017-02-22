Учасники "Маршу національної гідності" палять "фаєри" під Радою, - ФОТО
Члени "Національного корпусу" ("Азов"), "Правого сектора" та "Свободи" проводять мітинг під стінами парламенту, на площі зібралися більше 5 тисяч осіб.
"Хлопці років 17-18 у куртках Національного корпусу прийшли із фаєрами", – повідомляє "Українська Правда".
Фото:pravda.com.ua
На сцені виступили Олег Тягнибок ("Свобода"), Андрій Білецький ("Азов") та Андрій Тарасенко (Правий сектор).
"Ніякої торгівлі на крові – запам'ятайте, для нас це війна з Московією. Друге – забудьте продавати стратегічні підприємства, їх треба націоналізувати! Далі, не дай Господь, захочете проголосувати за торгівлю Українською землею", – заявив Тягнибок зі сцени.
"Ми за вибори і парламенту, і президентські вибори. Націоналісти за повне перезавантаження влади", – додав він.
Фото:pravda.com.ua
Організатори маршу висунули кілька вимог: припинити тарифний "геноцид", не приватизовувати стратегічні та прибуткові підприємства, не скасовувати мораторій на торгівлю українською землею та зупинити торгівлю з окупованими територіями.
Після цього Тягнибок, Тарасенко і Білецький пішли у Верховну Раду читати ультиматум.
На площі палять фаєри.
Фото:pravda.com.ua
Близько 6 тисяч столичних поліцейських забезпечують охорону правопорядку в Києві.
Нагадаємо, у середу, 22 лютого, близько 7 тисяч прихильників правих партій "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" ("Азов") почали "Марш національної гідності" в центрі Києва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків