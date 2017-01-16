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Учасники міжнародної конференції у Парижі закликали до створення незалежної Палестини

Представники Ізраїлю та Палестини не відвідали конференцію
За підсумками міжнародної конференції у Парижі було прийнято протокол про необхідність створення незалежної палестинської держави, яка буде "мирно існувати" поряд із Ізраїлем.
Учасники міжнародної конференції у Парижі закликали до створення незалежної Палестини Фото: vsekommentarii.com

Також, учасники конференції закликали Ізраїль повернутися до кордонів 1967 року, повідомляє Reuters.

У той же час, конференцію не відвідав жоден представник ані Ізраїлю, ані Палестини.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

 

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