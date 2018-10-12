Учасники протестів у Франції опублікували маніфест з 25 пунктів зі своїми вимогами
Якщо спочатку протестувальники вимагали від влади відмовитися від підвищення податків на паливо, то тепер їхні вимоги розділені на категорії: політичні, економічні, екологічні та геополітичні, інформує Le Libre Penseur.
1. Скликати всенародні збори для реформи оподаткування. Законодавчо заборонити податки, що перевищують 25% статку громадянина.
2. Підвищити на 40% мінімальну зарплату, пенсії і прожитковий мінімум.
3. Створити нові робочі місця в сфері охорони здоров'я, освіти, громадського транспорту, правопорядку і т.д.
4. Негайно приступити до будівництва 5 млн одиниць доступного житла, тим самим забезпечивши зниження оренди, іпотеки та створення робочих місць у сфері будівництва. Суворо карати мерії і префектури, що залишають бездомних просто неба.
5. Зменшити розміри банків і розбити банківські монополії. Заборонити банкам з вкладниками займатися біржовими спекуляціями. Заборонити рятувати неліквідні банки за гроші платників податків.
6. Анулювати внутрішній борг.
7. За народної підтримки переписати Конституцію в інтересах повновладдя народу. Узаконити загальні референдуми за народною ініціативою.
8. Заборонити лобіювання та схеми впливу. Заборонити особам з судимістю довічно займати виборні посади, а також заборонити займати кілька виборних посад за сумісництвом.
9. Вийти з Європейського Союзу і відновити обіг власної валюти.
10. Припинити практику втечі від податків. Повернути 80 млрд євро, які 40 найбільших компаній заборгували державі.
11. Припинити подальшу приватизацію та повернути у власність держави вже приватизоване майно (аеропорти, залізниці та автостради, стоянки).
12. Прибрати з доріг радари і камери. Вони не запобігають дорожнім пригодам і є ні чим іншим як завуальованим податком.
13. Виключити ідеологію з національної системи освіти і критично переглянути деструктивні і дискредитовані методики навчання.
14. У сфері юстиції - збільшити бюджет учетверо. Прописати в законах максимально дозволений час очікування для юридичних процедур. Спростити судову систему. Зробити правосуддя безкоштовним і загальнодоступним.
15. Розбити медійні монополії, викорінити кумівство між ЗМІ та політиками. Зробити ЗМІ загальнодоступними і гарантувати різноманітність думок. Заборонити редакторську пропаганду. Припинити субсидії ЗМІ і податкові потурання журналістам.
16. Гарантувати громадянські свободи. Прописати в конституції повну заборону на втручання держави в справи освіти, охорони здоров'я та інституту сім'ї.
17. Законом зобов'язати виробників техніки продовжити термін придатності до 10 років мінімум. Зобов'язати їх мати в наявності запчастини.
18. Якнайшвидше заборонити виробництво і обіг пластикової тари та іншої упаковки, що засмічує навколишнє середовище.
19. Обмежити вплив фармацевтичних компаній на систему охорони здоров'я. Провести всенародний з'їзд з питань реформи охорони здоров'я.
20. Заборонити ГМО і пестициди. Заборонити використання сільськогосподарських угідь без ротації посівів.
21. Заново провести індустріалізацію з метою відмови від імпорту, що завдає найбільшої шкоди екології.
22. Негайно вийти з НАТО і законодавчо заборонити використання французьких військ в агресивних війнах.
23. Відносини Франції і Африки. Припинити політику грабежу, припинити військове і політичне втручання. Віддати гроші і власність диктаторів, нажиті нечесним шляхом, народу Африки. Негайно повернути додому французькі війська. Покінчити з колоніальною системою, що зобов'язує африканські країни тримати валютні запаси в центробанку Франції, яка утримує Африку в злиднях. Вести переговори як рівні з рівними.
24. Припинити потік іммігрантів, на яких у Франції немає коштів для прийняття та інтеграції.
25. У зовнішній політиці - виняткова повага до міжнародного права і підписаних угод.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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