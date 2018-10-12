Учасники протестів у Франції опублікували маніфест з 25 пунктів зі своїми вимогами

Серед них - підвищення зарплат, вихід з ЄС і НАТО і заборона ГМО і пластикового посуду

Учасники акції протестів "жовтих жилетів" у Франції опублікували маніфест з 25 пунктів зі своїми вимогами до уряду.

Якщо спочатку протестувальники вимагали від влади відмовитися від підвищення податків на паливо, то тепер їхні вимоги розділені на категорії: політичні, економічні, екологічні та геополітичні, інформує Le Libre Penseur.

1. Скликати всенародні збори для реформи оподаткування. Законодавчо заборонити податки, що перевищують 25% статку громадянина.

2. Підвищити на 40% мінімальну зарплату, пенсії і прожитковий мінімум.

3. Створити нові робочі місця в сфері охорони здоров'я, освіти, громадського транспорту, правопорядку і т.д.

4. Негайно приступити до будівництва 5 млн одиниць доступного житла, тим самим забезпечивши зниження оренди, іпотеки та створення робочих місць у сфері будівництва. Суворо карати мерії і префектури, що залишають бездомних просто неба.

5. Зменшити розміри банків і розбити банківські монополії. Заборонити банкам з вкладниками займатися біржовими спекуляціями. Заборонити рятувати неліквідні банки за гроші платників податків.

6. Анулювати внутрішній борг.

7. За народної підтримки переписати Конституцію в інтересах повновладдя народу. Узаконити загальні референдуми за народною ініціативою.

8. Заборонити лобіювання та схеми впливу. Заборонити особам з судимістю довічно займати виборні посади, а також заборонити займати кілька виборних посад за сумісництвом.

9. Вийти з Європейського Союзу і відновити обіг власної валюти.

10. Припинити практику втечі від податків. Повернути 80 млрд євро, які 40 найбільших компаній заборгували державі.

11. Припинити подальшу приватизацію та повернути у власність держави вже приватизоване майно (аеропорти, залізниці та автостради, стоянки).

12. Прибрати з доріг радари і камери. Вони не запобігають дорожнім пригодам і є ні чим іншим як завуальованим податком.

13. Виключити ідеологію з національної системи освіти і критично переглянути деструктивні і дискредитовані методики навчання.

14. У сфері юстиції - збільшити бюджет учетверо. Прописати в законах максимально дозволений час очікування для юридичних процедур. Спростити судову систему. Зробити правосуддя безкоштовним і загальнодоступним.

15. Розбити медійні монополії, викорінити кумівство між ЗМІ та політиками. Зробити ЗМІ загальнодоступними і гарантувати різноманітність думок. Заборонити редакторську пропаганду. Припинити субсидії ЗМІ і податкові потурання журналістам.

16. Гарантувати громадянські свободи. Прописати в конституції повну заборону на втручання держави в справи освіти, охорони здоров'я та інституту сім'ї.

17. Законом зобов'язати виробників техніки продовжити термін придатності до 10 років мінімум. Зобов'язати їх мати в наявності запчастини.

18. Якнайшвидше заборонити виробництво і обіг пластикової тари та іншої упаковки, що засмічує навколишнє середовище.

19. Обмежити вплив фармацевтичних компаній на систему охорони здоров'я. Провести всенародний з'їзд з питань реформи охорони здоров'я.

20. Заборонити ГМО і пестициди. Заборонити використання сільськогосподарських угідь без ротації посівів.

21. Заново провести індустріалізацію з метою відмови від імпорту, що завдає найбільшої шкоди екології.

22. Негайно вийти з НАТО і законодавчо заборонити використання французьких військ в агресивних війнах.

23. Відносини Франції і Африки. Припинити політику грабежу, припинити військове і політичне втручання. Віддати гроші і власність диктаторів, нажиті нечесним шляхом, народу Африки. Негайно повернути додому французькі війська. Покінчити з колоніальною системою, що зобов'язує африканські країни тримати валютні запаси в центробанку Франції, яка утримує Африку в злиднях. Вести переговори як рівні з рівними.

24. Припинити потік іммігрантів, на яких у Франції немає коштів для прийняття та інтеграції.

25. У зовнішній політиці - виняткова повага до міжнародного права і підписаних угод.