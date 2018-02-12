Учасники протестів у Парижі серйозно пошкодили Тріумфальну арку
Встановлений у 1836 році монумент став одним з епіцентрів сутичок під час протестів так званих "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення акцизів на пальне, повідомляє Le Figaro.
Протестувальники обписали стіни монументу різноманітними написами на кшталт "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".
Фото: Le Figaro
Окремі учасники здиралися і нагору Тріумфальної арки, пошкоджуючи при цьому декоративне оздоблення монумента. Були пошкоджені також статуї, які прикрашають арку.
Президент Франції Еммануель Макрон відразу по поверненні з саміту G20 в Аргентині прибув до Тріумфальної арки.
"Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки" - заявив він.
Фото: Le Figaro
Зараз монумент закритий для громадськості. Національний центр пам'яток Франції вже розпочав роботи з його відновлення.
В результаті заворушень під час паливних протестів у суботу в Парижі правоохоронці затримали 378 людей, поранення дістали 133 особи.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.
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