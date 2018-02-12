Учасники протестів у Парижі серйозно пошкодили Тріумфальну арку

Президент Франції Еммануель Макрон відразу по поверненні з саміту G20 в Аргентині прибув до Тріумфальної арки.

"Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки" - заявив він.



Фото: Le Figaro

Зараз монумент закритий для громадськості. Національний центр пам'яток Франції вже розпочав роботи з його відновлення.

В результаті заворушень під час паливних протестів у суботу в Парижі правоохоронці затримали 378 людей, поранення дістали 133 особи.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.