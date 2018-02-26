Учасники Pussy Riot потрапили до бази Миротворця через візит до Криму

Ольгу Борисову та Олександра Софєєва внесли до бази Миротворця

Російських активістів, учасників групи Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софєєва внесли до бази сайту Миротворець за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим".

25 лютого вони на поромі прибули до окупованої Керчі в обхід офіційних пунктів пропуску і без спеціального дозволу з боку української влади.

Зазначимо, що Ольгу Борисову і Олександра Софєєва одразу після приїзду до анексованого Криму затримали співробітники ФСБ РФ.

За українським законодавством, за в'їзд на територію анексованого Криму не з материкової частини України активістам загрожує адміністративна відповідальність. Для іноземців це може означати заборону подальшого в'їзду в Україну.

Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.

Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".