Учасники Pussy Riot потрапили до бази Миротворця через візит до Криму
25 лютого вони на поромі прибули до окупованої Керчі в обхід офіційних пунктів пропуску і без спеціального дозволу з боку української влади.
Зазначимо, що Ольгу Борисову і Олександра Софєєва одразу після приїзду до анексованого Криму затримали співробітники ФСБ РФ.
За українським законодавством, за в'їзд на територію анексованого Криму не з материкової частини України активістам загрожує адміністративна відповідальність. Для іноземців це може означати заборону подальшого в'їзду в Україну.
Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".
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