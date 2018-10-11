Учасники "С14" обмалювали київський автовокзал, – ФОТО
Як повідомляють "Вести", учасники "С14" розписали фарбою стіни і перевернули один ігровий автомат.
Під час акції на автостанцію також заїхав автобус з вивіскою "Київ-Москва". Водій, побачивши велику кількість протестувальників і журналістів, зняв табличку і закрився в кабіні. Представники "С14" оточили автобус, тоді водій спробував виїхати з території автостанції. Активісти обклеїли автобус листівками. Інші в цей час оточили касира автовокзалу.
"Тут поруч розташована фабрика, яка робить цукерки, нашого головнокомандуючого. Там у нього є порядок, а тут немає ніякого порядку. Є закон про соціальний захист учасників АТО, він не виконується", – заявили активісти.
Також представники "С14" звернули увагу на рекламу, яка пропонує автобусні поїздки на непідконтрольну Україні територію Донбасу і у Крим. На їх переконання, такі рейси не мають виконуватися.
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Нагадаємо, суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору організації С14 Сергію Мазуру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку