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Учасники "С14" обмалювали київський автовокзал, – ФОТО

На автовокзалі радикали провели акцію проти маршрутників за відмову возити бійців АТО
У суботу, 10 листопада, на столичному автовокзалі на Деміївці активісти організації "С14" провели акцію протесту.
Учасники "С14" обмалювали київський автовокзал, – ФОТО Фото: vesti-ukr.com

Як повідомляють "Вести", учасники "С14" розписали фарбою стіни і перевернули один ігровий автомат.

Під час акції на автостанцію також заїхав автобус з вивіскою "Київ-Москва". Водій, побачивши велику кількість протестувальників і журналістів, зняв табличку і закрився в кабіні. Представники "С14" оточили автобус, тоді водій спробував виїхати з території автостанції. Активісти обклеїли автобус листівками. Інші в цей час оточили касира автовокзалу.

"Тут поруч розташована фабрика, яка робить цукерки, нашого головнокомандуючого. Там у нього є порядок, а тут немає ніякого порядку. Є закон про соціальний захист учасників АТО, він не виконується", – заявили активісти.

Також представники "С14" звернули увагу на рекламу, яка пропонує автобусні поїздки на непідконтрольну Україні територію Донбасу і у Крим. На їх переконання, такі рейси не мають виконуватися.


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com


Фото: vesti-ukr.com

Нагадаємо, суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору організації С14 Сергію Мазуру.

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10 11 2018 19:23
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