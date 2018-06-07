CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві 6 липня до будівлі Торговельно-промислової палати України (ТППУ) увірвалися представники організації "С14".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасники "С14" зірвали з'їзд "Розумної сили" і побили заступника голови партії, - ВІДЕО
На виклик до ТППУ прибуло три наряди поліції
Фото: телеграм с14
Вони зірвали захід політичної партії "Розумна сила", повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власні джерела у ТППУ.
"Партія орендувала приміщення під свій захід. Під час його проведення увірвалися близько 20-30 молодих людей у футболках з написом С14. Вони побили заступника голови партії Олександра Савченка", - розповіло джерело.
Також ЗМІ повідомили, що на виклик до ТППУ прибуло три наряди поліції.
Про подію заявили і в Telegram самої організації С14. "Зірвали шабаш проросійської партії "Розумна сила". Заступник голови Олександр Савченко отримав справедливу винагороду за свою діяльність", - написали вони.
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06 07 2018 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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