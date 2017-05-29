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Учасники стрілянини в Мукачево вийшли на волю

Раніше з фігурантів справи зняли звинувачення в тероризмі, залишивши бандитизм
Всіх підозрюваних у стрілянині в Мукачево 11 липня 2015 звільнили з-під варти.
Учасники стрілянини в Мукачево вийшли на волю Олександр Сачко. Фото: hromadske.ua

Таке рішення прийняв суд в понеділок.

Володимир Бурча, Сергій Деяк, Роман Мунчак та Родіон Горбенко відпущені на поруки мера Сколе Володимира Москаля і народного депутата Михайла Головка, пише mukachevo.net.

Раніше з фігурантів справи зняли звинувачення в тероризмі, залишивши бандитизм.

Нагадаємо, що 11 липня 2015 року у Мукачевому після зустрічі представників "Правого сектору" з народним депутатом Михайлом Ланьом відбулося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці. У сутичці були вбиті 2 людей, ще 12 дістали поранень.

В серпні минулого року суд у так званій "Мукачевській справі" продовжив термін тримання під вартою бійців "Правого сектору" ще на два місяці - до листопада.

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29 05 2017 13:39
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