Учасники стрілянини в Мукачево вийшли на волю
Таке рішення прийняв суд в понеділок.
Володимир Бурча, Сергій Деяк, Роман Мунчак та Родіон Горбенко відпущені на поруки мера Сколе Володимира Москаля і народного депутата Михайла Головка, пише mukachevo.net.
Раніше з фігурантів справи зняли звинувачення в тероризмі, залишивши бандитизм.
Нагадаємо, що 11 липня 2015 року у Мукачевому після зустрічі представників "Правого сектору" з народним депутатом Михайлом Ланьом відбулося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці. У сутичці були вбиті 2 людей, ще 12 дістали поранень.
В серпні минулого року суд у так званій "Мукачевській справі" продовжив термін тримання під вартою бійців "Правого сектору" ще на два місяці - до листопада.
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