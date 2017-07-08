Учасниць Pussy Riot затримали за акцію на підтримку Сенцова
"Альохіну і Борисову відвезли до відділку поліції за підозрою у скоєнні адміністративного правопорушення - проведення несанкціонованої акції", - інформує "Медіазона".
Як відомо, 6 серпня у російському Якутську учасниці Pussy Riot провели акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії.
Раніше президент Володимир Путін відмовився звільняти українського режисера Сенцова, засудженого на 20 років за підготовку терактів у Криму.
"Ми повинні виходити з того, що живемо в правовій державі, і питання такого роду повинні вирішуватися судовою системою. Сенцов засуджений не за творчість. А за те, що взяв на себе абсолютно інші функції... фактично присвятив своє життя терористичній діяльності. Справа не в його позиції, не в тому, що він думає з приводу подій у Криму. Справа в його наміри і підготовці протиправних дій", - заявив Путін.
Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
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