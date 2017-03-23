Учасниці "Євробачення" від Росії запропонували виступити по відеозв’язку

Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.

"EBU намагається знайти вихід із ситуації і зробив "Первому каналу" Росії безпрецедентну пропозицію, щоб Юлія взяла участь у цьогорічному конкурсі, виступивши наживо в другому півфіналі за допомогою супутника. Якщо російський учасник кваліфікується у фінал, буде застосовано таке саме рішення", - повідомляють на сайті EBU.

Організатори зазначають, що за всю історію конкурсу нічого такого не було, але вони готові піти на такий крок, щоб гарантувати інклюзивність і аполітичність конкурсу.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.