Учасниці "Євробачення" від Росії запропонували виступити по відеозв’язку
"EBU намагається знайти вихід із ситуації і зробив "Первому каналу" Росії безпрецедентну пропозицію, щоб Юлія взяла участь у цьогорічному конкурсі, виступивши наживо в другому півфіналі за допомогою супутника. Якщо російський учасник кваліфікується у фінал, буде застосовано таке саме рішення", - повідомляють на сайті EBU.
Організатори зазначають, що за всю історію конкурсу нічого такого не було, але вони готові піти на такий крок, щоб гарантувати інклюзивність і аполітичність конкурсу.
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".
В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
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