Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Учасниці "Євробачення" від Росії запропонували виступити по відеозв’язку

EBU сподівається, що російська співачка візьме участь у конкурсі
Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.
Учасниці "Євробачення" від Росії запропонували виступити по відеозв’язку Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"EBU намагається знайти вихід із ситуації і зробив "Первому каналу" Росії безпрецедентну пропозицію, щоб Юлія взяла участь у цьогорічному конкурсі, виступивши наживо в другому півфіналі за допомогою супутника. Якщо російський учасник кваліфікується у фінал, буде застосовано таке саме рішення", - повідомляють на сайті EBU.

Організатори зазначають, що за всю історію конкурсу нічого такого не було, але вони готові піти на такий крок, щоб гарантувати інклюзивність і аполітичність конкурсу.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.