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Учасниці Євробачення з Росії можуть заборонити в'їзд в Україну на три роки, - СБУ

"Закон має бути один для всіх", - Ткачук
Служба безпеки підготувала документи для заборони в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій, але остаточне рішення ще не прийнято.
Учасниці Євробачення з Росії можуть заборонити в Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"Документи на закриття в'їзду пані Самойловій терміном на три роки в СБУ підготовлені. Як сказав голова служби Василь Грицак, закон має бути один для всіх. Тому ми приймемо це рішення найближчим часом, але хочемо подивитися, що ще напишуть в російських ЗМІ", – заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє "Українська правда".

"Російська сторона вже підготувала інформаційні сценарії пропагандистських акцій. Вони націлені на нанесення шкоди нашій державі. Якщо українська сторона прийме рішення і в'їзд пані Самойловій буде заборонено, Росія буде істерично політизувати цю тему. Якщо СБУ не прийме такого рішення, також ми можемо спрогнозувати, що це викличе невдоволення в радикально налаштованої частини нашого суспільства. Ми враховуємо всі ризики", – додав він.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.

Як виявилось, Самойлова виступала в Криму у 2015 році після його анексії.

В зв'язку з цим, Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.

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22 03 2017 14:04
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