Учасниці Євробачення з Росії можуть заборонити в'їзд в Україну на три роки, - СБУ

"Закон має бути один для всіх", - Ткачук

Служба безпеки підготувала документи для заборони в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій, але остаточне рішення ще не прийнято.

"Документи на закриття в'їзду пані Самойловій терміном на три роки в СБУ підготовлені. Як сказав голова служби Василь Грицак, закон має бути один для всіх. Тому ми приймемо це рішення найближчим часом, але хочемо подивитися, що ще напишуть в російських ЗМІ", – заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє "Українська правда".

"Російська сторона вже підготувала інформаційні сценарії пропагандистських акцій. Вони націлені на нанесення шкоди нашій державі. Якщо українська сторона прийме рішення і в'їзд пані Самойловій буде заборонено, Росія буде істерично політизувати цю тему. Якщо СБУ не прийме такого рішення, також ми можемо спрогнозувати, що це викличе невдоволення в радикально налаштованої частини нашого суспільства. Ми враховуємо всі ризики", – додав він.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.

Як виявилось, Самойлова виступала в Криму у 2015 році після його анексії.

В зв'язку з цим, Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.