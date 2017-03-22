Учасниці Євробачення з Росії можуть заборонити в'їзд в Україну на три роки, - СБУ
"Документи на закриття в'їзду пані Самойловій терміном на три роки в СБУ підготовлені. Як сказав голова служби Василь Грицак, закон має бути один для всіх. Тому ми приймемо це рішення найближчим часом, але хочемо подивитися, що ще напишуть в російських ЗМІ", – заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє "Українська правда".
"Російська сторона вже підготувала інформаційні сценарії пропагандистських акцій. Вони націлені на нанесення шкоди нашій державі. Якщо українська сторона прийме рішення і в'їзд пані Самойловій буде заборонено, Росія буде істерично політизувати цю тему. Якщо СБУ не прийме такого рішення, також ми можемо спрогнозувати, що це викличе невдоволення в радикально налаштованої частини нашого суспільства. Ми враховуємо всі ризики", – додав він.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.
Як виявилось, Самойлова виступала в Криму у 2015 році після його анексії.
В зв'язку з цим, Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.
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