Учасниця Євробачення від Ісландії може потрапити до в'язниці

Свала Бьйоргвінсдоуттір, яка представляє Ісландію на цьогорічному Євробаченні, може отримати штраф та навіть потрапити до в'язниці через порушення правил поводження із державним прапором.

Про це пише видання Visir.

Співачка порушила щонайменше два правила про поводження з ісландським прапором. По-перше, на прапорі не можна писати або малювати, а по-друге, прапор можна підіймати лише на флагштоку, а не запускати в небо на кульках.

До того ж, кулі із прапорами рано чи пізно впадуть, і таким чином буде порушено іще одне правило: прапор не повинен торкатися землі, бо після цього, за правилами, його необхідно спалити.

Перераховані порушення в Ісландії караються мінімум штрафом, а максимум – роком в’язниці.

Нагадаємо, в суботу, 13 травня, в Києві стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017.