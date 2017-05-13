CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСвала Бьйоргвінсдоуттір, яка представляє Ісландію на цьогорічному Євробаченні, може отримати штраф та навіть потрапити до в'язниці через порушення правил поводження із державним прапором.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасниця Євробачення від Ісландії може потрапити до в'язниці
Співачка порушила правила поводження з ісландським прапором
Фото: facebook.com/svalakali
Про це пише видання Visir.
Співачка порушила щонайменше два правила про поводження з ісландським прапором. По-перше, на прапорі не можна писати або малювати, а по-друге, прапор можна підіймати лише на флагштоку, а не запускати в небо на кульках.
До того ж, кулі із прапорами рано чи пізно впадуть, і таким чином буде порушено іще одне правило: прапор не повинен торкатися землі, бо після цього, за правилами, його необхідно спалити.
Перераховані порушення в Ісландії караються мінімум штрафом, а максимум – роком в’язниці.
Нагадаємо, в суботу, 13 травня, в Києві стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017.
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13 05 2017 22:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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