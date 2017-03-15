Учасниця Євробачення від РФ каже, що СБУ на зв'язок не виходила

Представниця Росії на Євробаченні-2017 Юлія Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.

"Мені ніхто не дзвонив, нічого не питав. Зазвичай мені телефонують журналісти, ставлять якісь запитання", - сказала Самойлова в інтерв'ю "Медузі".

Вона також підтвердила інформацію про свій виступ в Криму після окупації його Росією.

"Так цілком вірно. Я виступала в Керчі - так само, як і в будь-якому іншому місті, адже я вже багато де співала. Не пам'ятаю точно, що це був за концерт. По-моєму, на якусь спортивну тему. Звичайний концерт, все було у порядку, не знаю, чому так всіх зачепило це взагалі", - повідомила співачка.

Вона зазначила, що не знала про те, що її поїздка до Криму є порушенням українського законодавства.

"Я їхала туди так само, як в будь-яке інше місто. Чисто заспівати, порадувати людей, зарядитися новими емоціями. Може, якось мені скажуть: "Ой, навіщо ти їздила до Пермі, ти така погана!". Я не знаю, це якось все дуже дивно. Це не вкладається у мене в голові", - сказала Самойлова.

Артистка також відзначила, що поки не обговорювала з організаторами поїздки на "Євробачення" ситуацію, за якої її можуть не пустити на територію України.

"Я про це навіть не думала. Я просто готую пісню. Я не знаю, як буде, так і буде", - зізналася вона.

Крім того, Самойлова розповіла, що взяти участь у Євробаченні їй запропонував Перший канал, а її кандидатуру затвердили за результатами внутрішнього конкурсного відбору, який пройшов на каналі.

За словами Самойлової, вибором пісні вона також не займалася.

"Мені показали пісню, і я її почала потихеньку розбирати з педагогом з англійської", - повідомила вона.

Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на Євробачення до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".