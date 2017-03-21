Учасниця Євробачення від Росії нічого не знає про заборону на в'їзд в Україну
Чоловік співачки Алєксєй Таран повідомив, що та продовжує готуватися до конкурсу, інформує "Коммерсант FM".
Також чоловік Самойлової заявив, що його дружина продовжить готуватися до конкурсу, який відбудться в травні у Києві, попри будь-які рішення СБУ.
"Нічого не змінилося. Юлія готує пісню з педагогом по вокалу, з перекладачем. Робочий процес підготовки йде по всіх фронтах. Зараз у нас робота кипить. Кінцевий результат буде вже на "Євробаченні", - сказав Таран.
Нагадаємо, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.
Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на "Євробачення" до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".
У свою чергу Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.
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