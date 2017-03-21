Учасниця Євробачення від Росії нічого не знає про заборону на в'їзд в Україну

Учасниця "Євробачення-2017" від Росії, співачка Юлія Самойлова не отримувала офіційного повідомлення від України про заборону в'їзду.

Чоловік співачки Алєксєй Таран повідомив, що та продовжує готуватися до конкурсу, інформує "Коммерсант FM".

Також чоловік Самойлової заявив, що його дружина продовжить готуватися до конкурсу, який відбудться в травні у Києві, попри будь-які рішення СБУ.

"Нічого не змінилося. Юлія готує пісню з педагогом по вокалу, з перекладачем. Робочий процес підготовки йде по всіх фронтах. Зараз у нас робота кипить. Кінцевий результат буде вже на "Євробаченні", - сказав Таран.

Нагадаємо, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.

Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на "Євробачення" до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".

У свою чергу Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.