Участь Melovin'a в Євробаченні обійшлася в 2,3 млн грн

У цю суму увійшли аранжування пісні, сценографика, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти, витрати на транспорт і проживання

На виступ українського артиста Melovin'a на Євробаченні-2018 в Лісабоні витратили 2,3 млн грн.

Повна підготовка номера і поїздка співака на музичний конкурс коштувала телеканалу СТБ, який взяв на себе повне фінансування українського учасника, 2,3 млн грн, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформацію креативного продюсера Нацвідбору Наталю Франчук.

За її словами, ця сума складається з таких витрат: аранжування пісні, сценографика, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти, витрати на транспорт і проживання.

Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.