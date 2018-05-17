Участь Melovin'a в Євробаченні обійшлася в 2,3 млн грн
Повна підготовка номера і поїздка співака на музичний конкурс коштувала телеканалу СТБ, який взяв на себе повне фінансування українського учасника, 2,3 млн грн, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформацію креативного продюсера Нацвідбору Наталю Франчук.
За її словами, ця сума складається з таких витрат: аранжування пісні, сценографика, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти, витрати на транспорт і проживання.
Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві