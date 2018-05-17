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Участь Melovin'a в Євробаченні обійшлася в 2,3 млн грн

У цю суму увійшли аранжування пісні, сценографика, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти, витрати на транспорт і проживання
На виступ українського артиста Melovin'a на Євробаченні-2018 в Лісабоні витратили 2,3 млн грн.
Участь Melovin Фото: reuters.com

Повна підготовка номера і поїздка співака на музичний конкурс коштувала телеканалу СТБ, який взяв на себе повне фінансування українського учасника, 2,3 млн грн, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформацію креативного продюсера Нацвідбору Наталю Франчук.

За її словами, ця сума складається з таких витрат: аранжування пісні, сценографика, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти, витрати на транспорт і проживання.

Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.

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17 05 2018 09:19
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