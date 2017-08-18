Участь у параді до Дня Незалежності візьмуть більше 230 іноземних військових

У військовому параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня в центрі Києва в складі парадних розрахунків і знаменних груп візьме участь 231 військовослужбовець з 10 іноземних держав.

"Офіційно. Парадні розрахунки (взводного розміру): Великобританія, Грузія, Канада, Литва, Молдова, Польща, США. Знаменної групи: Латвія, Румунія, Естонія. Всього: 231 військовослужбовець", - повідомив позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков, пише "Інтерфакс-Україна".

Він також нагадав про участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності України міністрів оборони 9 країн, заступника міністра оборони ще однієї країни і безлічі офіційних гостей і делегацій.

"P.S. Головний сюрприз усе ще таємниця", - написав помічник міністра оборони України.

Пізніше, реагуючи на офіційну інформацію про візит в Україну 24 серпня міністра оборони США Джеймса Меттіса, Бірюков назвав інші країни, з яких прибудуть міністри оборони. "... на святі будуть міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії. А ще буде заступник оборони Великобританії", - написав він на сторінці в Фейсбуці ввечері.

16 серпня міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що у військовому параді з нагоди Дня незалежності в Києві 24 серпня візьмуть участь військовослужбовці 10 країн, а гостями параду будуть 11 міністрів оборони зарубіжних країн.

"У параді братимуть участь 10 підрозділів різних країн світу, з них 9 країн Альянсу і одна країна, яка прагне вступити до Альянсу. Крім того, на моє запрошення до нас приїдуть 11 міністрів оборони, які разом з нами святкуватимуть День незалежності України", - сказав він журналістам в середу в Києві.

Полторак додав, що в рамках параду військ також відбудеться виставка озброєння.

"Ви побачите нові зразки (озброєння, що надійшло до українській армії - ІФ), майже 70 одиниць, в тому числі і модернізованого, і створеного з нуля", - зазначив він.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" попереджає, що 24 серпня, у День Незалежності, з ранку і до завершення офіційних заходів у центрі столиці станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (вихід до вул.Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід.