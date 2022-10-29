CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМосква припиняє участь у реалізації "зернової угоди". Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на міноборони рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Участь у "зерновій угоді" припиняють заявили у рф
Фото:http://glavcom.ua/
Про це повідомляє УНН.
За даними міноборони, Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.
Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.
Варто додати, що у Міноборони уже відповіли на звинувачення рф і наголосили, що це брехня "епічного масштабу".
29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.
Речниця Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "бавовну" на тимчасово окупованому півострові, вказала, що це ймовірно могли бути "бойові комарі".
Пізніше вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, швидше за все, був невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.
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29 10 2022 18:57 МЕДІА
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