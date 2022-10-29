Участь у "зерновій угоді" припиняють заявили у рф

Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди". Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на міноборони рф

Про це повідомляє УНН.

За даними міноборони, Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.

Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.

Варто додати, що у Міноборони уже відповіли на звинувачення рф і наголосили, що це брехня "епічного масштабу".

29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.

Речниця Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "бавовну" на тимчасово окупованому півострові, вказала, що це ймовірно могли бути "бойові комарі".

Пізніше вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, швидше за все, був невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.