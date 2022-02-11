CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійська сторона відновлює участь у "зерновій угоді" після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія відновлює участь у "зерновій угоді" – міноборони рф
Про це заявило міноборони рф.
"Українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень "Чорноморської ініціативи" та повʼязаного з нею положення про Спільний координаційний центр. росія вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми міноборони рф та відновлює ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України", – повідомляє міноборони країни-агресора.
Раніше повідомлялося, що ЄС вважає безпідставним рішення рф вийти із "зернової угоди"
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02 11 2022 12:51 МЕДІА
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