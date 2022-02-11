росія відновлює участь у "зерновій угоді" – міноборони рф

російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді" після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.

Про це заявило міноборони рф. "Українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень "Чорноморської ініціативи" та повʼязаного з нею положення про Спільний координаційний центр. росія вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми міноборони рф та відновлює ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України", – повідомляє міноборони країни-агресора. Раніше повідомлялося, що ЄС вважає безпідставним рішення рф вийти із "зернової угоди"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію